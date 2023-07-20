Bursa'da Aşırı Hız Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı ardından da yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak inşaat alanına düştü. Kazada otomobilde sıkışan Serdar Sezgin (20) hayatını kaybederken, sürücü Oktay Bora (21) ve Onur Karaorman ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Anadolu Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ankara istikametinden kent merkezine seyir halinde olan Oktay Bora yönetimindeki 16 CYF 71 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil önce kaldırıma çarptı ardından yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak inşaat alanına düştü. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Serdar Sezgin ve Onur Karaorman otomobilde sıkıştı. Olayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde Serdar Sezgin'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Oktay Bora ve Onur Karaorman ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasıyla otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Serdar Sezgin'in cenazesi detaylı inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.