Bursa'da Asayiş Uygulaması: Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, Narkotik, KOM, TEM, Güvenlik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla, Osmangazi ilçesi Çekirge ile Dikkaldırım Mahallesinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde 606 şahıs UYAP sorgulaması yapılırken, üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 6,19 gr esrar maddesi, 5 adet extacy hap ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulamalarda 236 araç kontrol edilirken, 5 araç sürücüsüne toplam 8 bin 614 TL idari para cezası kesildi. - BURSA