Bursa'da Asayiş Uygulaması: 3 Kişi Gözaltına Alındı, Silah Mermisi Ele Geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Yıldırım ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda silah mermisi ele geçirildi. Ayrıca, 173 aracın kontrolleri yapıldı ve eksiklikleri bulunan 24 araca toplam 129 bin 226 lira idari ceza yazıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Yıldırım ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı. Aranması olan 3 kişi ve çok sayıda silah mermisi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak için Yıldırım ilçesine bağlı mahallelerde uygulama gerçekleştirildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarda 937 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli şahsın üzerinde 22 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde bulan polis, şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edecek. Öte yandan, uygulamada 173 aracın kontrolleri de sağlandı. Eksiği bulunan 24 araca toplam 129 bin 226 lira idari ceza yazıldı. - BURSA