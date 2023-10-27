Bursa'da Asayiş Uygulaması: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik düzenlenen uygulamada 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 2 adet ruhsatsız silah ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Bursa'da narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde uygulamaya, Çevik Kuvvet, Narkotik, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Uygulama çerçevesinde toplam 308 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, üzerlerinde ruhsatsız silah, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah ve 15 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, yapılan uygulamada toplam 195 araç sorgulandı. - BURSA