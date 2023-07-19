Bursa'da arpa tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir arpa tarlasında çıkan yangın, ağaçlık alana yayılmadan söndürüldü. Karsak Mahallesi yakınındaki hasadı yapılmış arpa tarlasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahale ise bir şirkete ait güvenlik ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti. Yangın arpa tarlasının çevresindeki koruluk ve ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.