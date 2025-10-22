Bursa'da Arkadaşlar Yaya Geçidinde Birdirbir Oynadı
Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Eflak Caddesi'nde 4 arkadaş, yayalara yeşil ışık yanınca yaya geçidinden yolun karşısına birdirbir oynayarak geçti. Oyun içlerinden birinin düşmesiyle sona ererken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel