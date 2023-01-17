Bursa'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Tezcan (44) ve taraf avukatları katıldı.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, maktul ile müvekkili arasında daha öncesinde bir sorun bulunmadığını, olayın, maktulün ağır tahriki nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

Sanık Mustafa Tezcan da pişman olduğunu belirterek, "Maktul, başka bir kadının doldurmasıyla bana ve oğluma hakaret etmiş ve oğlumu yaralamıştır. Bu olay nedeniyle ailem ve çocuğum mağdur olmuştur. Adalete güveniyorum." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıla indirdi.

Gemlik Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak'ta geçen yıl ocak ayında bir evde Mustafa Tezcan ile arkadaşı Taner Durgut (45) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durgut bıçakla yaralanmıştı. Tezcan'ın durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve Durgut'un öldüğü belirlenmişti. Gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Tezcan tutuklanmıştı.