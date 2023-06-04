Bursa'da arkadaşı tarafından göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti

Bursa'da şakalaştığı arkadaşını göğsünden vurdu

BURSA - Bursa'da camii avlusunda sohbet etmek için buluştuğu arkadaşının şakalaşırken ateş etmesi sonucu vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy cami avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı. Bu esnada Samet Ç.(17), belinden çıkardığı tabancayla ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.(17)'nin göğsüne isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.