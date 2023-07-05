Bursa'da Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, arkadaşı tarafından otomobilde bıçaklanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlatıldı.