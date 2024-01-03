Bursa'da arızalanan otomobili iten kişi kameralara yansıdı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kişinin arızalanan otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin arızalanan otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda bir otomobilin kaputuna yatan kişi, arızalanan aracı ayaklarıyla itti.
Tehlikeli yolculuk, otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Güncel