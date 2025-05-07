Bursa'da Arıza Yapan Otomobili Çalan Şüpheli Tutuklandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, arıza yapan bir otomobili yardım bahanesiyle çaldığı iddia edilen 21 yaşındaki L.İ. gözaltına alınarak tutuklandı. Olay, aracın çalıştırılmasıyla kaçmaya başlaması ve vatandaşların durumu fark etmesi sonrasında gelişti.
Bursa'da arıza yapan otomobili yardım bahanesiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde arıza yapan otomobilin yanına yaklaşan L.İ. (21), araç sahibine yardım etmek istediğini söyledi.
Direksiyona geçen L.İ, sahibinin ittirdiği aracın çalışmasıyla kaçmaya başladı. Aracının çalındığını gören kişi, durumu polise bildirdi.
L.İ, Ali Ferruh Yücel Caddesi'ne geldiği sırada çaldığı araç tekrar arızalandı. Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek için otomobilin etrafına toplandı.
O sırada aracın peşinde olan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de olay yerine gelerek, şüpheli L.İ'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen L.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.