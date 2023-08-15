Bursa'da arı yüklü kamyon seyir halindeyken bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonun dorsesini sarınca hayvanlar telef oldu. Olay, Karacabey-Bursa yolunda meydana geldi.

Bursa'da arı yüklü kamyon alev alev yandı

BURSA - Bursa'da arı yüklü kamyon seyir halindeyken bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonun dorsesini sarınca hayvanlar telef oldu.

Olay, Karacabey-Bursa yolunda meydana geldi. Sürücüsünün idaresindeki arı yüklü kamyondan dumanlar yükselemeye başladı. Bunun üzerine kamyon şoförü kamyonu yolun kenarına çekip müdahalede bulundu. Fakat başarılı olamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler kamyonun dorse kısmını kaplarken, İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri yangına hızla müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında arıların neredeyse tamamı telef olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.