Bursa'da Arap Şükrü Sokağı'nda Kaldırım İşgali Nedeniyle Yıkım Kararı

Bursa'nın Arap Şükrü Sokağı'nda, eski belediye başkanı tarafından yaptırılan cam bölme ve tentelerin kaldırım işgali nedeniyle yıkım kararı alındı. İşletmecilere uyarılar yapılırken, güvenlik önlemleri de alındı.

BURSA'nın, tarihi ve eğlence hayatıyla özdeşleşen Arap Şükrü Sokağı'nda, geçmiş dönem belediye başkanı tarafından yaptırılan cam bölme ve tenteler için kaldırım işgaline neden olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınırken, esnaf belediye ekipleri tarafından uyarıldı.

Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan, şehir fethedildiğinde Museviler yaşadığı için 'Yahudilik' adıyla anılan ve 1992 yılından bu yana turizm amaçlı bir eğlence sokağı olarak hizmet veren Arap Şükrü Sokağı'ndaki işletmeciler, geçmiş dönem belediye başkanı tarafından yaptırılan cam bölme ve tenteleri kaldırmaları için uyarıldı. Sabah erken saatlerde bölgeye gelen Osmangazi Belediyesi ekipleri, 14 işletmeyi, yasal olarak işgaliyenin dışında kalan alanlardaki eklentileri, sökmeleri ve kaldırmaları için uyardı. Çevik Kuvvet polisleri de sokağın giriş ve çıkışında olası bir gerginliğe karşı önlem aldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
