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Bursa'da Araç Doğal Gaz Kutusuna Çarptı

Bursa'da Araç Doğal Gaz Kutusuna Çarptı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir araç, bina girişindeki doğal gaz kutusuna çarparak sızıntıya sebep oldu. Olay sonrası itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bursa'da bir araç, bina girişindeki doğal gaz kutusuna çarptı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen araç, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki bir binanın girişinde bulunan doğal gaz kutusuna çarptı. Sürücü daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle doğal gaz borusunun kırılması nedeniyle sızıntı meydana geldi. Ekipler, mahallenin doğal gaz hattını keserek müdahalede bulundu.

Borunun onarılmasının ardından yeniden bölgeye gaz verilmeye başlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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