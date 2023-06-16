Bursa'da araç çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü kaçtı

Bursa'da bir araç sürücüsü çarptığı yaya neden oldu. Ancak sürücü, durumu polis ekiplerine bildirmek yerine olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti, çarpan sürücü kayıplara karıştı

BURSA - Bursa'da araç sürücüsü çarptığı yayayı metrelerce sürükleyip ölümüne neden oldu. Durumu polis ekiplerine bildirmek yerine olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Demirtaş mevkiinde meydana geldi. Gemlik istikametinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yol kenarında hareketsiz bir kişi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri erkek şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalar sonrasında kişinin trafik kazası sonucu savrulduğunu ve çarpan sürücünün de olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Bölgede şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, hayatını kaybeden kişinin cesedi ise olay yeri inceleme polisinin incelemeleri sonrası Adli Tıp morguna kaldırıldı.