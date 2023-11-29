Bursa'da araç çarpması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da ailesinden habersiz evden çıkan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Mustafa Nairabi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA'da, ailesinden habersiz evden çıktığı sırada bir aracın çarptığı Suriye uyruklu 3 yaşındaki Mustafa Nairabi, yaşamını yitirdi. Polis, minik çocuğun ölümüne neden olup, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Volkan, Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki oğulları Mustafa Nairabi, iddiaya göre, ailesinden habersiz evden çıktı. Sokakta koşmaya başlayan Mustafa'ya bir araç çarpıp, kaçtı. Çarpmanın etkisiyle minik Mustafa kanlar içerisinde kalırken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa'nın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.