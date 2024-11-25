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Bursa'da Araç Bariyerlere Çarptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Araç Bariyerlere Çarptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracının bariyerlere çarpması sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, aracının bariyerlere çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, Batın G. idaresindeki 34 BC 2690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma ve bariyerlere çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Batın G'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza yapan araç da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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