Bursa'da araç alım satım işi yapan patronunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla sanığın yargılanması başladı

Bursa'da araç alım satım işi yapan bir patronun bıçakla öldürülmesiyle ilgili dava başladı. Sanık, savunmasında olayın aniden çıktığını ve kendisini korumak için hareket ettiğini iddia etti.

Bursa'da, araç alım satım işi yapan patronunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Halil Kaan Oğuz (29), maktul Mustafa Ekşi'nin (41) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Oğuz, yıllarca Ekşi'nin muhasebe işlerine baktığını, olay öncesi son 10 ayda birlikte iş yaptıklarını söyledi.

Olay gününe kadar Ekşi'yle aralarında anlaşmazlık ya da husumet bulunmadığını öne süren sanık, şöyle devam etti:

"O gün araç satışı yaptıktan sonra Mustafa Ekşi'nin kullandığı araca bindim ve Kent Meydanı'na geldik. Bana, otoparka gireceğimizi, burada bir kişiyi beklediğini söyledi. Otoparkta beklerken daha önce araç satışı nedeniyle almış olduğumuz çekleri incelemeye başladı. Son dönemde çekle yaptığımız satışlardan dolayı tahsilat sıkıntısı yaşıyorduk. 'Bu araçları neden bu şekilde sattık?' diye benimle tartışmaya başladı. Ben kendisine daha önce bu satışları yapmama konusunda telkinde bulunduğumu ancak onun beni dinlemediğini söyleyince bana arabadan inmemi söyledi."

Oğuz, Ekşi'nin bir süre sonra yeniden araca binmesini istediğini dile getirdi.

Tekrar tartışmaya başladıkları Ekşi'nin kendisine küfrettiğini, ölümle tehdit ettiğini ileri süren sanık, "Elini araçta gizli bölmede olduğunu bildiğim silahına doğru yöneltti. Bana zarar vereceğinden korktuğum için araçta bulunan maktule ait bıçağı alarak sağ omzuna doğru vurdum. Daha sonra boynundan kan gelince bıçağın boynuna saplandığını anladım. O yaralanınca maktule ait çek, senetleri ve benim olduğunu zannederek onun telefonunu aldım. Bıçağı da alarak olay yerinden ayrıldım." diye konuştu.

Sanık, teslim olduktan sonra maktulün aracından aldığı çek, senet ve ruhsatları da teslim ettiğini iddia etti.

Mustafa Ekşi'nin eşi Melike Ekşi ise Oğuz'un maaşlı çalışanları olduğunu, belirttiği gibi çek ve senetlerin sanıkta değil, eşinde durduğunu anlattı.

Eşinin ona çok güvendiğini, bu nedenle hem mallarından hem de canlarından olduklarını ifade eden Ekşi, "Sanık her ne kadar tüm çekleri teslim ettiğini söylese de 40-42 civarında toplam 38 milyon bedelli çekin kayıp olduğunu tespit ettik. Sanığın beyanları doğru değildir. Anladığım kadarıyla eşimin çek ve senetlerini yağmalamak için bu eylemi gerçekleştirmiştir. Şikayetçiyim." dedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesinde 5 Temmuz'da, Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı Kavşağı'nda 16 KM 015 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ekşi ile çalışanı Halil Kaan Oğuz arasında tartışma çıkmıştı. Bıçakla boyun ve sırt bölgesinden yaralanan Ekşi, araçtan inerek çevredekilerden yardım istemiş, Oğuz olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ekşi yaşamını yitirmiş, bir gün sonra teslim olan Oğuz ise tutuklanmıştı.