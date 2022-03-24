Bursa'da apartmanın girişinde cesedi bulunan kadının katil zanlısı yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'da bir binanın girişinde cansız bedeni bulunan Nuray Erden'in katil zanlısının yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf A. (40), avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Mahkeme başkanı, davanın, sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan diğer bir dava ile birleştirilmesine karar verildiğini belirtti.

Söz verilen sanık Yusuf A, evinin bulunduğu apartmanın önünde cesedi bulunan Erden'i öldürmediğini öne sürerek, "Ona ait telefon evdeydi. Telefonu sabah saat 06.00 civarında ambulans geldikten sonra aldım. Beraatimi talep ediyorum. Kasten öldürme suçunu işlemedim. Amacım hırsızlık değildi." savunmasını yaptı.

Ayrıca duruşmada, sanığın eski eşi tanık olarak dinlenildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve maktulün rahatsızlığının ölümünde etkisinin olup olmadığına ilişkin rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 2020 yılının kasım ayında bir apartmanın girişinde cansız bedeni bulunan kadının, Nuray Erden (33) olduğu belirlenmişti. Polis ekipleri, cesedin bulunduğu yerin, Erden'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Yusuf A'nın evinin önü olduğunu tespit etmişti. Çalışmak için gittiği Orhangazi ilçesinde gözaltına alınan zanlı Yusuf A. tutuklanmış ve "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.