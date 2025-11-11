Haberler

Bursa'da Apartmanda Yangın: Mutfak Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Mudanya'daki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının buzdolabının elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki ev, çıkan yangında zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Yalı Mahallesi 51 Sokak'ta bulunan 4 katlı Feyzioğlu Apartmanı'nın ikinci katındaki evde çıktı. Evin mutfakta kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, mutfak kısmını kullanılamaz hale getirdi. İlk incelemede, yangının buzdolabının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Polis, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA,(Bursa),



