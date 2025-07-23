Bursa'da Apartman Çatı Katında Yangın

Bursa'da Apartman Çatı Katında Yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elmasbahçeler Mahallesi 3. Kumru Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayanların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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