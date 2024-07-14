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Bursa'da Anten Tamiri Yapan Kişi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde anten tamiri için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti. Rüştü Yıldız (73), televizyon antenini tamir etmek için çatıya çıktı ancak dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sağlık ekipleri olay yerindeki incelemenin ardından Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde anten tamiri için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Rüştü Yıldız (73), televizyon antenini tamir etmek için çatıya çıktı.

Dengesini kaybeden Yıldız, 20 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

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