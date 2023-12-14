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Bursa'da annesini iple boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Bursa'da annesini iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa 'kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bursa'da annesini iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı (24), babası, kardeşleri ve avukatı katıldı.

Sanığın ağabeyi Recep Yazıcı şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Son sözü sorulan sanık, "Keşke böyle olmasaydı, mukadderat." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Olay

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir apartmanda Haziran 2022'de yaşanan olayda, bir daireden gelen kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla gelen polis Yıldız Yazıcı'yı (45) daire girişinde hareketsiz yatarken bulmuştu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının iple boğulduğu tespit edilmişti.

Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Yazıcı ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğünü itiraf eden bu kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Yazıcı Bursa Mahkeme Aile İçi Şiddet Ceza Cinayet Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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