Bursa'da annesi, 2 ağabeyi ve yengesini öldüren zanlının sorgusu sürüyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi, 2 ağabeyi ve yengesini silahla öldüren şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi, 2 ağabeyi ve yengesini silahla öldüren şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yapan A.E (29), alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen ağabeyi Mehmet E, annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E'yi dün silahla öldürerek, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip teslim olmuştu.

Şüpheli A.E. ve görgü tanıklarının emniyetteki ifade alma işlemleri devam ediyor.

Cenazelerin Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Orhangazi'de toprağa verileceği öğrenildi.

Zanlı A.E, emniyetteki ifadesinde, müteahhit ağabeyi Mehmet E'ye ev almak için geçen yıl 175 bin lira verdiğini belirtti.

Ağabeyinin evi yapmadığını savunan şüpheli, parasını bugünkü değerden geri istediğinde Mehmet E'nin kendisine 275 bin lira teklif ettiğini öne sürdü.

Aracını satarak ağabeyine 175 bin lira verdiğini bildiren A.E, aracın bugünkü değerinin 600 bin lira olduğunu kaydetti.

Tartışma nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini ileri süren A.E, olay yerine çağırdığı aile bireyleri geldiğinde durmadan ateş ettiğini söyledi.