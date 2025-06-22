Bursa'da Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Nilüfer ve Yenişehir ilçelerinde anız yakılmasının neden olduğu yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Nilüfer'de 25, Yenişehir'de ise 30 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Nilüfer ve Yenişehir ilçelerinde yakılan anız nedeniyle çıkan yangınlar, kontrol altına alınıp söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında, anız yakılması nedeniyle yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Nilüfer Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte yangın, yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 25 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Yenişehir ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde de öğle saatlerinde çıkan anız yangını, havadan helikopter ve karadan 3 ayrı ekibin müdahalesiyle ormana sıçramadan yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yenişehir'de 30 dönümlük buğday tarlasının yandığı belirtildi.

İki bölgede de soğutma çalışmaları devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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