Bursa'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Bursa'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında çıkan anız yangını, bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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Yorumlar (1)

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