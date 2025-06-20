Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahalelerle kontrol sağlandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Demirboğa Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın 3 helikopter, 21 araç ve 73 personelle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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