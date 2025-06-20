Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı, Ekipler Müdahalede Bulundu

Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı, Ekipler Müdahalede Bulundu
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Demirboğa Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeriyle yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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