Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kırsal alanda başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri gönderildi.
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde anız yangını, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakımı sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak saat 12.30 sıralarında ormana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
-Haber: Mine AK -Kamera: BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel