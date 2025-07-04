Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde anız yangını, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakımı sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak saat 12.30 sıralarında ormana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

-Haber: Mine AK -Kamera: BURSA,