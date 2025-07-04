Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kırsal alanda başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri gönderildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde anız yangını, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakımı sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak saat 12.30 sıralarında ormana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

-Haber: Mine AK -Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti

İngiltere'den Acun'u yıkan haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti

Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Düzenleme komisyondan geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.