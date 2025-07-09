Bursa'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
İnegöl'de bulunan buğday tarlasındaki anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerine yaklaşmıştı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine yakın buğday tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Anızların yakılmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken; ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki konutlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel