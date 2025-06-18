Bursa'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Güneştepe Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Güneştepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş alanda etkili oldu.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yerleşim yeri yakınındaki yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel