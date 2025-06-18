Bursa'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

BURSA'da tarlada çıkıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan anız yangını, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan tarlada çıktı. Yakılan anızlardan yükselen alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.