Bursa'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı.

BURSA'da tarlada çıkıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan anız yangını, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan tarlada çıktı. Yakılan anızlardan yükselen alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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