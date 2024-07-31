Bursa'da anız yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Balkan Mahallesi İzmir Yolu Caddesi yakınındaki anız yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına doğru hızla yayılan alevler, ekiplerin müdahalesiyle durduruldu. Söndürme çalışmasına vatandaşlar da destek verdi.

Evlerin yakınındaki sebze ve meyve bahçesindeki kulübelerin, ayçiçeği ekili yaklaşık 10 dekar tarlanın zarar gördüğü yangını 1 saatte kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmasını sürdürüyor.