Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü - Haberler

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Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü

AA - Sergen Sezgin - Güncel
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Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, amcaları tarafından vurulan iki kardeş hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, amcaları tarafından vurulan iki kardeş hayatını kaybetti.

M.G'nin (50) Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'ta bağ evinde giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle M.G, iki kardeşi silahla vurdu.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki kişiyi Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Ş.G. ve F.G, yaşamını yitirdi.

Polis, olay yerinden kaçan amca M.G'yi bulmak için çalışma başlattı.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

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