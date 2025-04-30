Bursa'da Ambulans Sürücüsü ile Araç Sürücüleri Arasında Kavga Davası Devam Ediyor

Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hasta taşıyan ambulansın sürücüsüyle başka bir araçtaki kişilerin karıştığı kavgaya ilişkin 4 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki sanıklar Selim Y, Melih Y, Semih Y, Muhammed Ali K. ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki sanık Selim Y. olay tarihinde müşteki sanık Muhammed Ali K'nın araç içerisindeyken kendilerine küfür ettiğini ileri sürdü.

Şikayetçi olduğunu belirten Selim Y, suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Melih Y. hakkında verilen adli kontrol kararının devamını, ayrıca müşteki sanık Muhammed Ali K. hakkındaki raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, müşteki sanık Muhammed Ali K'nın yaralanmasına ilişkin kemik kırığı meydana gelip gelmediği hususunda daha önce alınan raporlardaki çelişki nedeniyle yeniden rapor alınmasına ve Melih Y. hakkında verilen adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, 10 Ekim'de, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesinden alarak tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkmıştı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'na giren ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsü Selim Y. ile oğlu Melih Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmişti. Olayın ardından baba Selim Y, oğulları Semih ve Melih Y. ile ambulans sürücüsü Muhammed Ali K, birbirinden şikayetçi olmuştu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Selim Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu Melih Y. ise tutuklanmıştı. Melih Y. geçen aralıkta görülen davanın ilk duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.