Bursa'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kamyonet şoförü Sefa Ö., kazaya ilişkin ifadesinde yeşil ışıkta geçtiğini savunurken, ambulansın sirensiz kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin kamyonet şoförü Sefa Ö., gözaltına alındı. Sefa Ö., emniyetteki ifadesinde; kendisinin yeşilde, ambulansın ise sirensiz bir şekilde kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yalova- Bursa kara yolu üzerindeki Göl Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yatalak bir hastayı taşıyan Abdullah P. (60) yönetimindeki 16 BV 121 plakalı hasta nakil ambulansı ile Sefa Ö. (27) yönetimindeki 16 BEY 16 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait bahçeye düştü. Bahçedeki bir ağaca çarparak askıda kalan ambulansta bulunan sürücü Abdullah P. (60), hasta Hatice Bozdağ (78), refakatçisi Havva Ulu (51), sağlık görevlisi Polat Kapitan (32) ve kamyonet şoförü Sefa Ö. (27) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yatalak hasta olan Hatice Bozdağ, kurtarılamadı.

AMBULANSIN UÇMA ANI KAMERADA

Kamyonetle çarpışan ambulansın bahçeye düşme anları, çevredeki bir aracın araç kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan kamyonet şoförü Sefa Ö., tedavisinin ardından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sefa Ö., burada verdiği ifadesinde, "Kaza anında bana yeşil ışık yanıyordu. Ambulans, sirensiz bir şekilde kırmızı ışıkta geçip bana çarptı" dedi. Öte yandan Hatice Bozdağ'ın cenazesi Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi Yeniköy Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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