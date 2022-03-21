Bursa'da ambalajlı su yüklü tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Kadir İnci - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Serhat D. (21) idaresindeki 16 ANL 259 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl girişinde aynı istikamette giden Eşref E'nin (40) kullandığı 43 EE 560 ambalajlı su yüklü tırla çarpıştı.
Otomobilin yaklaşık 50 metre sürüklendiği kazada, tır yana devrildi ve dorsedeki kaynak suları yola saçıldı.
Yaralanan otomobil sürücüsü Serhat D, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafikte yaklaşık 1 saat aksama yaşanan yolda ulaşım, tırın çekicilerle kaldırılmasının ardından normale döndü.