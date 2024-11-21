Bursa'da Altyapı Çalışmalarında İşçi Düşerek Yaralandı
Orhangazi ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında tırın dorsesinden düşen işçi Nihat Ç. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin bacağında kırık ve başında darbe olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde altyapı çalışmaları için mahalleye getirilen tırın dorsesine çıkan işçi, düşerek ağır yaralandı.
Nihat Ç. (54), Üreğil Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları için bir tırın kasasında mahalle girişine getirilen boruların üzerine çıktı.
Çalıştığı esnada kayan boruyla dorseden düşen Nihat Ç'nin ağır yaralandığı olay yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bacağında kırık olduğu ve başına darbe aldığı öğrenilen Nihat Ç'nin tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde sürüyor.