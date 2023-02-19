Bursa'da altından sokak geçen bina görenleri şaşırtıyor
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde üç katlı binanın altından sokak geçiyor.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde üç katlı binanın altından sokak geçiyor.
İlçeye bağlı İntizam Mahallesi'nde bulunan üç katlı apartmanın altından geçen tünel şeklindeki Dikleme Sokak'ın devamı, Kanara ile Kuruçeşme sokaklarıyla birleşiyor.
Sokak, vatandaşlar tarafından araç ve yaya geçişi için kullanılıyor ve bir tarafında da otopark alanı bulunuyor.
Yaklaşık 35 yıl önce inşa edilen apartmanın giriş kapısı da otopark tarafında bulunuyor.
Kaynak: AA / Güncel