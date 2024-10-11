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Bursa'da Alkollü Sürücüye Cezalı Uygulama

Bursa'da Alkollü Sürücüye Cezalı Uygulama
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, denetleme sırasında 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken polis havaya ateş açtı. Sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde denetleme sırasında 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobille kaçmaya çalışınca, polis havaya uyarı ateşi açtı. Kontrol noktasında duran bir başka otomobile çarparak duran otomobilin alkollü olduğu belirlenen sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 150 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yaptı. Durdurulan araçların sürücüleri denetlenirken, kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde denetleme yapan ekipler, 16 PH 934 plakalı aracın sürücüsü Yusuf K.'ya (20) 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıya uymayan sürücü hızla kaçmaya çalışırken, durdurmak üzere araca tutuna polis ekiplerini de metrelerce sürükledi. O sırada polis havaya uyarı ateş açtı. Panik yapan sürücü bu sırada kontrol noktasında durdurulan bir başka otomobile çarparak durdu. Sürücü ve otomobilde bulunan yolcuları araçtan indiren polis arama yaptı. Araçta ve yolcularda herhangi bir suç unsuruna rastlanılamazken, sürücünün yapılan kontrolünde 2.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Yusuf K.'ya alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

CEZA YAĞDI

Bu arada polis ekiplerinin ilçe genelinde 4 farklı noktada yaptığı denetlemelerde 190 araç kontrol edildi, 484 kişinin de kimlik sorgulaması yapıldı. Kurallara uymayan ve evrakları eksik olan sürücülere toplamda 70 bin lira cezai işlem uygulanırken, alkollü olduğu saptanan 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca üzerinde 18 gram esrar maddesi çıkan bir şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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