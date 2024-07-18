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Bursa'da Alkollü Sürücü Sulama Tankerine ve Metro Bariyerlerine Çarptı

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Bursa'da alkollü bir sürücü, önündeki sulama tankerine ve ardından metro hattı bariyerlerine çarptı. Kazada yara almadan kurtulan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

BURSA'da, Ersin K.'nin (38) kullandığı otomobil, önündeki sulama tankerine ardından da metro hattı bariyerlerine çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan ve "Ben alkollüyüm, arkadaşım geldi. Alkolmetreyi ona üfletin" diyen sürücünün 1,74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Bursa-Mudanya kara yolunda meydana geldi. Acemler'den Mudanya yönüne giden Ersin K. yönetimindeki 34 BMN 973 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında çalışma yapan A.M. idaresindeki 34 CTJ 658 plakalı sulama tankerine, ardından da metro hattı bariyerlerine çarptı. Otomobil ile sulama tankerinde hasarın oluştuğu kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Ersin K., kendisinden kimlik isteyen polis ekiplerine bir süre direndi. Bir arkadaşının olay yerine gelmesiyle, polis ekiplerine kimliğini veren sürücü, "Ben alkollüyüm, arkadaşım geldi. O üflesin" diyerek alkolmetreye üflemeyi de reddetti. İkna edilen sürücünün 1.74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ersin K.'ye, 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 lira para cezası uygulanırken, kazada hasar gören otomobil trafikten menedildi. Otomobil ile sulama tankeri, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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