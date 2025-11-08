Bursa'da Alkollü Sürücü Kaçarken Yakalandı, 82 Bin TL Ceza Kesildi

BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü, 10 kilometre süren sıkı takip sonucu girdiği inşaat alanında yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, toplam 82 bin 217 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki 06 YHB 56 plakalı otomobilden dışarıya alkol şişesi atıldığını fark etti. Bunun üzerine ekipler, otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü Nurettin Y. (30), yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Sıkı takip sırasında yön levhasına çarpan sürücü, hasar gören aracıyla kaçmaya devam etti. Otomobil, yaklaşık 10 kilometre sonra bir site inşaatı alanına girdikten sonra durduruldu. Polis ekipleri, yakalanan sürücüye alkol testi yapmak istedi ancak Nurettin Y. testi reddetti. Bunun üzerine sürücüye alkolmetre testini reddetmekten 26 bin 557 TL, ters yönde araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, drift atmaktan 46 bin 393 TL olmak üzere toplam 82 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.