Bursa'da Alkollü İçecek İsteği Kavga ve Silahlı Saldırıya Dönüştü

BURSA'da alkollü içecek siparişi vermek isteyen bir müşteri, işletme sahipleriyle tartıştıktan sonra tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli dağ yolunda yakalandı.

BURSA'da oturduğu mekanda alkollü içecek siparişi yerine getirilmeyince, işletme sahipleriyle kavga edip, tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaralayıp kaçan M.M. (62) dağ yolunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. Bir işletmeye giren kişi, alkollü içecek istedi. Ancak, iddiaya göre işletme sahipleri müşteriye alkollü içecek veremeyeceklerini bildirdi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında müşteri, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Aşır O. (43) ve Mehmet Şahin Ç. (67) baş kısmından sıyrık ile Ayhan A. (42) sağ bacak diz üstünden ve Serkan A. (30) omuzundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay sırasında çevredeki dükkanlarda da hasar oluştu.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DAĞ YOLUNDA YAKALANDI

Ekiplerin çalışması sonucu suç aleti tabancayı olay yerinde bırakarak kaçan şüphelinin M.M. olduğu tespit edildi. Teknik takibe alınan şüphelinin dağ yoluna kaçtığı belirtildi. M.M., olaydan 21 saat sonra, Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ- Yiğithan HÜYÜK -Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
