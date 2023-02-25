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Bursa'da alkollü elektrikli bisikletliye para cezası

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Bursa'da alkollü elektrikli bisikletliye para cezası

BURSA'da, elektrikli bisikletle seyir halindeyken düşen Latif G. (50), 4.25 promil alkollü çıktı.

BURSA'da, elektrikli bisikletle seyir halindeyken düşen Latif G. (50), 4.25 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el koyulan Latif G.'ye 4 bin 64 TL ceza uygulandı.

İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Latif G.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Yola düşen Latif G., hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin tedavisini reddeden Latif G., alkolmetreye üflememek için polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Latif G., yapılan kontrolde, 4.25 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el koyulan Latif G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Latif G.'ye 4 bin 64 TL ceza kesildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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