Bursa'da Alkollü Adam Süs Havuzuna Düşüp Kurtarıldı

Bursa'da 2.57 promil alkollü olduğu tespit edilen Selçuk E., dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Polis ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da süs havuzuna düşen Selçuk E. (51) polis ekipleri tarafından kurtarıldı. 2.57 promil alkollü olduğu tespit edilen Selçuk E.'nin kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Selçuk E., dengesini kaybederek, süs havuzuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri, Selçuk E.'yi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk E. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Selçuk E.'nin, 2.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Selçuk E.'nin polis tarafından düştüğü süs havuzundan çıkarıldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
