Bursa'da Alışveriş Merkezinin Otoparkında Yangın: 8 Araç Zarar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında çıkan yangında 8 araç zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkında çıkan yangında 8 araç zarar gördü.

İlçedeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin park halindeki otomobillere de sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 aracın kullanılamaz hale geldiği, 1 aracın da hafif hasar aldığı belirlendi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan Putin'e gözdağı

Trump'tan görüşme öncesi Putin'e gözdağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.