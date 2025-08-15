Bursa'da Alışveriş Merkezinde Yangın: 8 Araç Zarar Gördü

Bursa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan yangında 7 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta hafif hasar meydana geldi. İtfaiye yangına 20 dakikada müdahale etti.

BURSA'da bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan yangında 8 araç zarar gördü. Araçlardan 7'si kullanılamaz hale gelirken, 1'i hafif hasar aldı.

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Araçların yandığını gören 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, 7 otomobil kullanılamaz hale gelirken 1 araç ise hafif zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
