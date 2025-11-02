Haberler

Bursa'da Alışveriş Merkezinde Silahlı Tartışma

Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan tartışma sonrası bekçilere direnen şüpheli, belindeki silahı göstererek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da bir alışveriş merkezinde çıkan tartışma sonrası iddiaya göre bekçilere mukavemet gösterip belindeki silahı gösteren şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Nilüfer'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli ile AVM içerisindeki başka bir kişi tartışmaya başladı. Olaya müdahale eden bekçilere direnen şüpheli, iddiaya göre belindeki silahı gösterdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



