Bursa'da Tavanı Çöken Alışveriş Merkezinin Teknik Müdürü: "Avm'yi Boşalttık, İncelemeler Devam Ediyor.

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki bir mağazanın tavanı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Tavanı çöken Zafer Plazanın Teknik Müdürü Hasan Kılıç, "Hızlı bir şekilde AVM'yi boşalttık, herhangi bir şey olabilir diye. Şimdi incelemeler devam ediyor. İçerisi toparlandıktan sonra tekrar AVM'yi açmayı planlıyoruz" dedi.

Bursa'da Zafer Plaza adlı bir alışveriş merkezinde bulunan bir mağazanın tavanı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Zafer Plaza'nın Teknik Müdürü Hasan Kılıç, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün öğle saatlerinde alışveriş merkezimizde bir mağazanın alçıpan tavanında çökme meydana geldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye geldiler. İncelemelerde herhangi bir can kaybı, yaralanma meydana gelmediğini tespit ettiler. Hızlı bir şekilde AVM'yi boşalttık, herhangi bir şey olabilir diye, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yönlendirmesi ile… Şimdi incelemeler devam ediyor. İçerisi toparlandıktan sonra tekrar AVM'yi açmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çökmenin yıkımı devam eden binayla ilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Kılıç, "Dediğim gibi itfaiye ve AFAD içerde onlar açıklamayı daha doğru yapacaklardır. Ama alçıpan tavanda olduğu ilk görüşümüz o yönde değil" dedi.