Bursa'da Alevlerin Ortasında Kalan Kadın Kurtarıldı

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlere müdahale eden bir kadın, ekiplere yetişen eşi ve çocuklarıyla yangının ortasında kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan kadın, olayın korkutucu anlarını anlattı.

ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, eşi ve çocuklarıyla birlikte alevlere müdahale etmeye çalışan kadın, yangının ortasında kaldı. Ekiplerin kurtardığı kadın, yaşadığı korku dolu anları DHA muhabirine, "Tam bilmiyorum ama 4,5-5 sırası buraya tepeye geldi. Oraya gelince zaten bir anda buraya geldi alevler. Eşimle birlikteydik, ondan sonra evlatlarımın hepsi geldi. Büyük oğlum çalışıyordu, o geldi yetişti, söndürmeye gittiler. Arabamız oralarda kaldı, bir arkadaşa çektirdik. Allah'ım sönsün başka hiçbir şey istemiyorum. Çok korktum. Birden harladı, yandı. Çocuklarım yanacak diye çok korktum" sözleriyle anlattı.

HABER: Muhammet Hüseyin Sezgin, Yiğithan Hüyük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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